Bu kareler Türkiye'den... Görenleri büyüledi!
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sonbahar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
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