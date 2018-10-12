Bu kareler Türkiye'den... Görenleri büyüledi!

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sonbahar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor
Bu kareler Türkiye'den... Görenleri büyüledi!

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