PlayStation için ücretsiz oyunlar belli oldu

Her ay olduğu gibi bu ay da PlayStation Plus (PS Plus) pek çok oyunu ücretsiz hale getirdi. İşte Eylül ayı için PS Plus'ın ücretsiz yaptığı oyunlar...
PlayStation 4
God of War III Remastered

PlayStation için ücretsiz oyunlar belli oldu

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