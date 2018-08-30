PlayStation için ücretsiz oyunlar belli oldu
Her ay olduğu gibi bu ay da PlayStation Plus (PS Plus) pek çok oyunu ücretsiz hale getirdi. İşte Eylül ayı için PS Plus'ın ücretsiz yaptığı oyunlar...
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