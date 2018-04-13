Motorinden sonra bir zam haberi de benzine

Motorine arka arkaya gelen zamlardan sonra şimdi de benzine zam geliyor. Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 16 kuruş zam yapılacak.

(DHA) - Döviz kurlarındaki tırmanış ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak benzine litresine bu gece yarısı 16 kuruş zam geliyor. Motorinin litresine de dün ve Çarşamba günü, iki günde toplam 30 kuruş zam yapılmıştı.

Ahmet Hakan'dan Nihat Zeybekci'ye zor soru

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "14 Nisan Cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.

Petrol fiyatları da ABD ve Rusya’nın arasındaki Suriye gerginliğinin Trump'ın açıklamalarıyla sakinleşmesiyle düştü. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.21 düşüşle 71.87 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.21 düşüşle 66.93 dolara döndü.