Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Herkese benden çay AKP’ye çay yok!'" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Mevcut yönetimle, altın yumurtlayan tavuk bile zarar yazıyor bu memlekette… İstesen başaramazsın. Uğraşsan yapamazsın. Dünyanın en çok çay tüketilen ülkesinde Çaykur'u bu hale sokamazsın! Yoldan geçen birini çevirsen, “bu şirketi yönet” desen, Çaykur yine zarar etmez, edemez.

Türkiye'de sadece bir günde 245 milyon bardak çay tüketiliyor. Yılda kişi başı 3.1 kilo çay içiliyor. Hesaplarsak 1300 bardak çaya denk geliyor. Ve bu ülkede zarar etme olasılığı en az kurum Çaykur zarar ediyor! Nasıl oluyor?

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Ülkede, bodrum katındaki çay ocakları bile hava parasıyla devrediliyor. Çay satıp da zarar eden bir insan evladı bulunmuyor. Sen koskoca 46 yaş çay işleme fabrikası bulunan Çaykur'u nasıl zarar ettirirsin aklım almıyor! Kim bilir ne dolaplar dönüyor?



Çaykur'un 2017 yılını, 267 milyon 742 bin 416 lira zararla kapattığı resmen açıklandı. Yuh! Çayı bedavaya dağıtsan bu kadar zarar olmazdı. Çaykur'un bu zarar rakamı, AKP'nin yönetim konusundaki başarı seviyesinin açık bir kanıtı.

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Daha önce AKP'nin milletvekili olan ve Çevre Bakanlığı yapan Çaykur Genel Müdürü'nün sekiz yılda dördüncü zararlı yılı… Özel sektörde olsaydı çoktan göstermişlerdi kapıyı…

Derdi ne? Genel müdürlüğe bina dışından asansör yaptırmak. Aileyi, eşi, dostu kurumda işe almak! Neyse ki bu yıl sonuna doğru yaş haddinden emekli edilecek. AKP bakalım bu sefer hangi adamını şirketin başına getirecek? Yalnız şanslı kişi nefis bir arabaya binecek! Markası neydi? Audi'nin en üst modeli mi?

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Rizeli tek sektöre mahkûm; çay… Bir soğuk çay markası yaratıldı. Üreten fabrika Balıkesir'de! Bakın bakalım kime gitmiş ihale! Şirket zarar ediyor lakin hâlâ yandaş, candaş medya organlarına reklam yağdırıyor.

Milyonlar yatırılan teraziler kimden alındı? Dağıtıcıların da soyadı fazla tanıdık! Neden hep aynı? Yurt dışı gezileri, pahalı uçak biletleri, lüks otel masrafları… Nedir bütün bunların amacı?

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Rize'nin her karış toprağında çay üretiliyor. Buna rağmen Türkiye'nin en zengin illeri arasında 49'uncu sırada Rize. Fakirlik ile kendini geçindirmek arasında gidip geliyor.

Yine de Rizeli gayet memnun ki tepkisini en son referandumda yüzde 75.55 oranında ülkenin en yüksek ikinci “evet” veren şehri olarak gösterdi. Belli ki Çaykur'u umursamıyor Rizeli… Lakin bu zarar beni fena gerdi!"

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