Ahmet Hakan'dan Nihat Zeybekci'ye zor soru

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin "Kurdaki bu artış, Türkiye gerçeğini yansıtmıyor" sözleri sonrası gelen zamları sordu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin "Kurdaki bu artış, Türkiye gerçeğini yansıtmıyor" sözlerini yorumladığı 'Vatan taksinse ey sarı taksici!' başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle

MOTORİNE 24 SAATTE 2 ZAM GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci şöyle demişti:

“Kurdaki bu artış, Türkiye gerçeğini yansıtmıyor.”

Bu açıklamanın hemen ardından...

24 saatte motorine 2 kez zam geldi:

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- BİRİNCİ ZAM: 17 kuruş.

- İKİNCİ ZAM: 13 kuruş.

Bakan Bey’e soralım:

Kurdaki artış Türkiye gerçeğini yansıtmıyor da...

Motorindeki bu artış Türkiye gerçeğini yansıtıyor mu acaba?

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