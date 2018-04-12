Tepki görmüştü: Bakanlık et fiyatlarına ilişkin yeni hamle!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, piyasada spekülatif olarak artan kırmızı et fiyatlarını durdurabilmek için 500 bin kesimlik canlı hayvan ithalatı için yetki başvurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yüzde 10 gümrük vergisiyle 500 bin canlı hayvan ithalat için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin talep yazısının Başbakanlığa gittiği öğrenildi.

Yetkililer, kırmızı et fiyatlarının spekülatif olarak yükseldiğini, ithalat izninin piyasa regülasyonu için istendiğini vurguladılar.

'TAKİP EDİYORUM, KIYMA 2 LİRA ARTMIŞ'

Hürriyet, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Et fiyatlarında istenilen düşme sağlanamadı. Bakıyorum, kıyma 2 lira artmış” değerlendirmesi yapmıştı. Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın daha fazla inisiyatif almasını isteyerek, “Ne gerekiyorsa yapsınlar" demişti.