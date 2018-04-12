İnternetten alışverişte yeni dönem

Aysel Alp/ Hürriyet- Hükümet, yurtdışı internet sitelerinden yapılan alışveriş sınırını ikinci kez düşürdü.

Daha önce 75 avroluk sınırı 30 avroya indiren hükümet, dün de 22 avroya düşürdü. Kitap kurtlarına ise müjdeli haber geldi. Kitap veya benzeri basılı yayın alışverişinda ise 150 avroya kadar gümrük vergisi ödenmeyecek. Bu kararlar 26 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının talebi üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. DünküYurtdışı sitelerden alışveriş limiti 22 avroya düştü

Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 30 Avro’luk muafiyet limiti 22 Avro’ya düşürüldü. Bu çerçevede, karar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yurt dışından Türkiye’ye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için gümrük vergilerinden muafiyet limiti 22 Avro olacak. Buna göre 22 Avro ve üzeri değerdeki eşyalar için yüzde 18 vergi alınacak.

TEK İSTİSNA KİTAP

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dünkü kararla ilgili bilgilendirme notunda kişisel kullanıma mahsus kitaplar için muafiyet limitinin ise 150 Avro’ya çıkartıldığını duyurdu. Ayrıca bedeli bin 500 Avro’yu ve miktarı 30 kilogramı geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitaplar için gümrük vergisi oranı da yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

HAVYAR, PARFÜM, KREMLERE ÖTV ARTI YÜZDE 20 VERGİ

Özel Tüketim Vergisi Kanunun IV sayılı listesinde yer alan havyar, parfüm, bakım kremleri, postlar, kürkler gibi ürünlerin satışında yurtiçi ile yurtdışı arasındaki haksız rekabeti ve vergi kaybını önlemek için de önlem alındı. Buna göre yurt dışından gelen ÖTV Kanunu IV sayılı liste kapsamı eşyaya, yüzde 20’lik ÖTV’nin yanısıra ilave yüzde 20 tek ve maktu vergi uygulanacak.

EĞİTİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA AYRICALIK

Bakanlık, karar ile ticarete konu edilmemek şartıyla, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı olup kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayının gümrük vergileri ve katma değer vergisinden muaf ithaline ve bu eşyanın operatör yetkisi alan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından basitleştirilmiş usulde Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile beyanına da imkan sağlandığını duyurdu.