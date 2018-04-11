Yıldırım ekonominin kötü gidişatını bakın neye bağladı

İşte Yıldırım'ın yaptığı konuşmadan satır başları:

BİR DALGALANMA VAR… NEDENİ ABD VE ÇİN

Bir dalgalanma var. Neden? Çin ile Amerika arasında başlayan bir ticaret savaşı tabiri caizse. Birbirlerine kılıç çektiler. Ne yapıyor Amerika Çin'den alacağı ürünlere ilave vergiler getiriyor. Yüzde 25'e varan vergi koyuyor ki siz oraya satmayın, satamayın. Pahalı olunca kim alacak? Benzerini Çin de yapıyor. Dolayısıyla buradaki ekonomik savaş küresel dengeleri de bozuyor. Şu anda böyle bir süreç yaşıyoruz.

TÜRKİYE BELİRSİZLİĞİN GÖBEĞİNDE

Bu hem ülke ekonomisini tek tek olumsuz etkilediği gibi, küresel belirsizliği de artırıyor. Buna bir de Ortadoğu'da son günlerde yaşananları ilave ederseniz, kimyasal silah kullanımı, masum yavruların hunharca katledilmesi, bütün bunları koyunca küresel anlamda ciddi bir dalgalanma var. Türkiye'de, bu da bundan etkileniyor; der demez etkileniyor. Neden etkileniyor? Çünkü biz bütün bu belirsizliklerin göbeğinde yer alıyoruz.

Bakalım Türkiye'nin Avrasya coğrafyasına baktığınız zaman bütün olayların merkezinde biz var. Terör, savaş, göç hepsi burada. E dolayısıyla biz de etkileniyoruz.



BU SÜREÇLERİ DAHA ÖNCE DE YAŞADIK

Ama şunu milletimiz, müteşebbislerimiz bilsin. Biz bu süreçleri daha önce de yaşadık. Nerede yaşadık? 2016 darbesinden sonra da yaşadık. Ne oldu? Bir çeyrekte yüzde 4 küçüldü Türkiye. Ama hızlı bir şekilde toparlandık, yılı küçülmeyle kapanacak derken tüm tahminleri alt üst ettik büyüdük.

2017'de 7,4 rekor. Ona da şimdi çamur atmaya çalışıyorlar. ‘Efendim ekonominin bu kadar ısınması doğru bir şey değil’ Büyümeyince, 'ülke büyümüyor' Büyüyünce 'çok büyüsü sıcaklık arttı' Ne istiyorsunuz kardeşim? Bir şey söyleyin.

Devletin verdiği teşviklerle büyümemiz devam edecek. Önceliğimiz sürdürülebilirlik, bir yıl değil her yıl büyüme.

DEVAMI GELİYOR...