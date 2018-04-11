Cari açık beklentiyi aştı

Cari işlemler açığı Şubat'ta 1.59 milyar dolar artışla 4.15 milyar dolara çıktı. Cari işlemlerde açığın 4.3 milyar dolar gelmesi bekleniyordu.

Şubat ayında net hata noksan kalemi altında sınıflandırılan "kaynağı belirsiz girişler" 1 milyar 375 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin açıklanan ödemeler dengesi gelişmelerine göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1.59 milyar dolar artarak 4.15 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 53.3 milyar dolar oldu.

“Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.95 milyar dolar artarak 4.44 milyar dolara yükseldi.

“Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon dolar artarak 846 milyon dolara yükseldi.

“Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 266 milyon dolar artışla 835 milyon dolara yükseldi.

“Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 164 milyon dolar azalarak 493 milyon dolara geriledi.

“İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 134 milyon dolar azalarak 14 milyon dolara geriledi.

“Doğrudan yatırımlarda 268 milyon dolar 'net çıkış' gerçekleşti. Bu gelişmede, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında yaptığı doğrudan yatırımların bir önceki yılın aynı ayına göre net bazda 592 milyon dolar artarak 779 milyon dolara yükselmesi etkili oldu."

“Portföy yatırımlarından 297 milyon dolar tutarında net çıkış oldu.

“Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 348 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 180 milyon dolar net satış yaptı.

“Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 511 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

“Diğer yatırımlarda 3.08 milyar dolar tutarında net giriş oldu.

“Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 141 milyon dolar net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 458 milyon dolar net artış kaydetti.

“Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 598 milyon dolar, 141 milyon dolar ve 1.89 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi.

“Resmi rezervlerde bu ayda 263 milyon dolar net azalış oldu.