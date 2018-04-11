Altın fiyatlarında son durum

Vatandaşlar altın fiyatlarını dakika dakika takip ederken, gün içindeki değişen fiyatlar merakla takip ediliyor. Peki altın ve dolar fiyatlarında son durum ne? İşte altının gram fiyatı ve dolar fiyatlarındaki son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 292,00 lira, Cumhuriyet altını 1.190,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,30 yükselişle 177,90 liradan işlem gördü.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları.. Dolar 4,1200 liradan, avro 5,0950 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 4,1180 liradan alınan dolar, 4,1200 liradan satılıyor. 5,0930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0950 lira olarak belirlendi.