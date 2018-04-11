Dolar rekor tazeledi

Dolar, 4.13’ü aşarak rekor kırarken, euro 5.11 seviyesini aştı. Sterlin/TL ise 5.86 zirvesine ulaştı. Analistler jeopolitik risklerin yanı sıra, rubledeki olumsuz tablonun da satışları tetiklediğini düşünüyor.

Dolar kuru bu sabah saat 07:50 itibariyle 4.1175 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL 5.0920'den, euro/dolar ise 1.2365'ten işlem görüyor.

Brent petrol 70.75, altının ons fiyatı da 1341.40 dolardan seyrediyor.

Uzmanlar, ruble ve TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer aldığına dikkat çekerken, 4,00 üzeri hareketin TCMB toplantısına kadar da devam etmesinin sürpriz olmayacağını aktardı.