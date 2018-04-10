Dolar ve euro yeni rekorlarını tazelemeye devam ederek sırasıyla, 4.1146 ve 5.0880 liraya kadar çıktılar.
10 Nisan 2018 16:30
Dolar ve eurodan yeni rekor! Zirvedeler
Dolar ve euro yeni bir rekor kırdı.
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