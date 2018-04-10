Dolardan yeni rekor!

Dolar 4.08 lirayı da aşarak 4.0827 lira ile yeni rekor düzeye, avro da 5.0316 ile yeni rekor düzeye çıktı.

Bu gece saatlerinde 4.0787 ile tarihi zirveyi gören dolar yeni güne hafif düşüşle 4.05'ten başladı, ardından 4.08 ile yeni rekor kırdı. Döviz sepeti de erken saatlerde 4.5532 ile rekor tazeledi.

Avro ise 5.0286 ile rekor kırmasının ardından bugün de 5.03'ü aşarak rekor tazeledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırıya "etkili" bir yanıt vereceğini belirtmesiyle artan jeopolitik riskler ve azalan risk iştahı kurun yükselmesinde etkili oldu.

Yurtiçinde bugün önemli bir veri akışı bulunmazken ABD'de ÜFE ve toptan eşya stokları verileri izlenecek.