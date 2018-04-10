Dolar ve euro güne rekorla başladı

Dün tarihi zirvesini 4,0757 ile yenileyen dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 4.0698'den güne başladı.

Küresel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısının artmasıyla TL’de değer kaybı devam etti. Dolar/TL tarihi zirvesini 4,0757 ile yeniledi, euro/TL 5 seviyesinin üzerini gördü. Döviz sepeti 4,54’e çıkarken, sterlin 5,7534’le rekor kırdı.

Financial Times TL'deki aşırı değeri kaybının nedenini yazdı

Dolar kuru bu sabah saat 07:40 itibariyle 4.0698 seviyesinden güne başladı.

Euro/TL 5.0134'ten işlem görürken, euro/dolar 1.2314 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 69.02, altının ons fiyatı da 1333.86 dolardan işlem görüyor.

Risk iştahında bozulma olduğunda TL gibi iç dinamikleri zayıf olan para birimlerinin daha olumsuz etkilendiğini kaydeden analistler, kurun 4’ün üzerine yerleşmeye çalıştığını belirtiyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş eğiliminin süreceği düşünülüyor.