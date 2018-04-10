Tüm dünyada tartışılan Uber'den büyük hamle

Tüm dünyada sarı taksi ve UBER tartışması sürerken, firmadan yeni bir yatırım atağı geldi. Buna göre 2011 senesinde Social Bikes ismiyle kurulan JUMP firmasını satın aldığını duyuran UBER, satın almanın ne kadar mâl olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Bisiklet paylaşım girişimi olan JUMP, on iki farklı ülkede hizmet veriyor.

Yabancı basından TechCrunch tarafından yayınlanan habere göre firmaya yakın kaynaklar satın almanın iki yüz milyon dolar civârında olduğunu belirtti. Konu hakkında açıklama yapan JUMP CEO'su Ryan Rzepecki ise, UBER'in uzun vadede hedeflerini gerçekleştirmek üzere yatırım yaptığını ve bu anlamda firma yönetiminin de etkili olduğunu beyan etti. UBER'in geçtiğmiz sene zor zamanlar geçirdiğini dile getiren Rzepecki, yeni satın almayla birlikte farklı yatırımlarla yola devam edileceğinin de kanıtlandığını ifade etti. UBER, ocak ayında da JUMP ile işbirliğine gitmiş ve bu şekliyle UBER uygulamasından JUMP bisikletleri kiralanıyordu. Uygulamanın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.