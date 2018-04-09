Mesut Yılmaz'ın oğlu da teşvik aldı

Hürriyet- Türkiye ekonomisine ilişkin önemli etkinliklerden biri bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törende, teşvik belgesi dağıtımı yapıldı. 19 firmaya 23 proje için verilen teşvik töreninde, belge alan isimlerden biri de Emir Hasan Yılmaz oldu.

Plastik hammaddelerin imalatı alanında faaliyet gösteren CFS Petrokimya Sanayi AŞ de teşvik belgesi aldı. 22 Mayıs 2017’de kurulan şirketin kurucu ortağı da yine Yılmaz’ın başında olduğu CFS İstanbul Yatırım AŞ isimli bir şirket.