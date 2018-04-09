Ünlü ilaç şirketinden dev satın alma

Novartis tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, hisse başına 218 dolar olmak üzere önde gelen ilaç şirketinin peşin ödeme ile 8.7 milyar dolara özellikle spinal müsküler atrofi alanı olmak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştiren AveXis’i satın alacağı söylendi.