Novartis tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, hisse başına 218 dolar olmak üzere önde gelen ilaç şirketinin peşin ödeme ile 8.7 milyar dolara özellikle spinal müsküler atrofi alanı olmak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştiren AveXis’i satın alacağı söylendi.
9 Nisan 2018 09:58
Ünlü ilaç şirketinden dev satın alma
İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis ABD’li gen terapi şirketi AveXis’i 8.7 milyar dolara satın alacağını duyurdu. İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis ABD’li gen terapi şirketi AveXis’i 8.7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
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