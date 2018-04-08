Avrupa'nın en zengin adamı açıklandı

Bloomberg Billionaires Index’e göre yapılan değerlendirmede Avrupa'nın en zengin ismi açıklandı.

Dünya milyarderleri listesinde daha önce dünyanın en zengin dördüncü ismi olarak gösterilen Louis Vuitton Moët Hennessy grubunun başkanı Fransız Bernard Arnault, şimdi de Avrupa’nın en zengin adamı oldu.

Bloomberg Billionaires Index’e göre Arnault, Inditex şirketinin kurucusu ve eski başkanı İspanyol Amancio Ortega’yı geride bıraktı. Bloomberg’in değerlendirmesine göre Arnault’nun serveti 70.7 milyar doları buluyor.



Dünya en zenginleri listesindeyse Arnault’un önünde Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett var.

Forbes tarafından dünyanın en lüks markası olduğu tescillenen moda devi Louis Vuitton, kurulduğu 1854’ten beri lüks çanta, valiz, giysi ve aksesuar üretiyor.