Doğuş Holding borcu için yapılandırma istedi

Yıldız Holding de 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılması için başvurmuştu.

Doğuş Holding 23.5 milyar liralık borcu için bankalarla görüşme talep etti. Borç yapılandırması istedi.

Geçen aylarda Ülker Grubu olarak bilinen Yıldız Holding de 10 bankayla masaya oturmuş, 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılması için Yapı Kredi’yi lider düzenleyici banka seçmişti.

Doğuş Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği 2017 yılı bilançosuna göre holdingin bankalara 23.5 milyar liralık borcu bulunuyor.

Doğuş Holding geçen yıl 2.8 milyar lira zarar etti. 2016 yılı zararı ise 2 milyar lira idi. Holding, geçen yıl Garanti Bankası’ndaki hisselerini İspanyol ortağı BBVA’ya 3.3 milyar liraya satmıştı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe ve Şebnem Turhan'ın haberine göre Doğuş Holding’in bu yapılandırma talebi büyük ölçüde şirketlerinin zararları ve kur farkından kaynaklandı. Bir süredir bankacılık kulislerinde konuşulan "yapılandırma talebi gelebilir" söylentilerinin gerçeğe dönüşmesi sonrasında şimdi, gözler bankaların bu talebe karşı nasıl bir yöntem izleyeceğine çevrildi.

Doğuş Grubu, Galataport Projesi'nin ihale bedeli ve yatırım için yüksek tutarda kredi kullanmıştı. 23.5 milyar liralık borcun yaklaşık yüzde 20-25'ini Galataport Projesi için kullanılan kredilerin oluşturduğu belirtiliyor. Bu proje kapsamında kullanılan krediler daha önce de yeniden yapılandırılmıştı.

Ülker de yapılandırma için başvurmuştu

Öte yandan daha önce Yıldız Holding de borç yapılandırması için başvurmuştu. Ardından Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker konuyla ilgili çalışanlarına gönderdiği mektupta söz konusu 6 milyar dolarlık kredi borcunun 1 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağlandığını belirtmişti. Yıldız Holding, bankalarla kredilerinin refinansmanı için görüşmeleri yürütmek üzere Yapı Kredi’yi lider düzenleyici banka seçmişti. Ardından Yapı Kredi ile mutabakat zaptı imzalamıştı.