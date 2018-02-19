Kripto para piyasa hacmi tepki alımlarının da etkisiyle yükselirken, Bitcoin yeniden 11 bin doları aştı.

Toplam 1,545 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para piyasa hacmi, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin de artmasıyla sabah saatlerine göre dört milyar dolar artarak 500.7 milyar dolara yükseldi. Piyasanın belirleyicisi ve en yüksek hacimli sanal para birimin Bitocin ise son 24 saatte yüzde 4.26 artarak 11,010 bin dolardan işlem gördü.

Bitcoin piyasanın yüzde 37.1’ini oluştururken, 24 saatlik işlem hacmi ise 19. 5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kripto para piyasasının en yükse hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 2.29, Ripple yüzde 2.69, Bitcoin Cash yüzde 2.70, Litecoin yüzde 2.31, Cardano yüzde 0.49, NEO yüzde 5.60, Stellar yüzde 1.39, EOS yüzde 1.81 ve IOTA yüzde 2.44 arttı.