Bor Şeker Fabrikası ihalesini o şirket kazandı

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, Bor Şeker Fabrikası’nın ihalesi bugün yapıldı. İhaleye İş Kaya İnşaat, Tüzünler Tarım Ürünleri, Erser Grup-Sterk OGG, Bergiz Aş, Doğuş Yiyecek İçecek, Kayseri Şeker, Mutlucan Tuz Madencilik ve Albayrak Turizm Seyahat katıldı.

İlk turda en yüksek teklif 199 milyon TL oldu. Tüzünler Tarım Ürünleri ve Mutlucan Tuz ihaleden elenirken, 245 milyon TL ile açık artırma usulüne geçildi. Albayrak Turizm ve Erser Grup-Sterk OGG, ihaleden çekildi.

336 milyon TL ile teklifi veren Doğuş Yiyecek İçecek ihaleyi kazandı.

İhale öncesi tartışma

CHP milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Veli Ağbaba, Nurettin Demir Orhan Sarıbal, Burcu Köksal ve Mustafa Balbay ihalenin düzenleneceği binanın girişinde açıklama yaptı. Daha sonra içeri girmek isteyen milletvekillerine güvenlik görevlileri izin vermedi.

Daha sonra araya giren görevlilerin onayıyla vekiller salona girdi. Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu milletvekillerinin yanına gelerek, “İhaleyi sağlıksız hale getireceksiniz” dedi.

Bunun üzerine tepki gösteren CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, “İhaleyi biz mi sağlıksız hale getiriyoruz? Siz neyi bizden gizliyorsunuz, halktan neyi gizliyorsunuz? Gizli kapaklı neyi satacaksınız?” dedi. Daha sonra ÖİP Başkanı Aksu salondan ayrıldı.