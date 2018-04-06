ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişeler ve iç siyasi gelişmelerin de etkisiyle dolar dün rekor kırmıştı. Dün 4.0470”li seviyelerden tamamlayan ve bu sabah güne 4.01 civarında başlayan dolar/TL en yüksek 4.0597’yi test etti.
6 Nisan 2018 09:29
Rekor kıran doların ateşi düşmüyor!
Dolar saat 09:00 itibari ile 4,0597- 4,0580 seviyelerinde işlem görüyor.
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