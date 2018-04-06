Rekor kıran doların ateşi düşmüyor!

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişeler ve iç siyasi gelişmelerin de etkisiyle dolar dün rekor kırmıştı. Dün 4.0470”li seviyelerden tamamlayan ve bu sabah güne 4.01 civarında başlayan dolar/TL en yüksek 4.0597’yi test etti.