6 Nisan 2018 09:29

Rekor kıran doların ateşi düşmüyor!

Rekor kıran doların ateşi düşmüyor!
Dolar saat 09:00 itibari ile 4,0597- 4,0580 seviyelerinde işlem görüyor.
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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişeler ve iç siyasi gelişmelerin de etkisiyle dolar dün rekor kırmıştı. Dün 4.0470”li seviyelerden tamamlayan ve bu sabah güne 4.01 civarında başlayan dolar/TL en yüksek 4.0597’yi test etti. 

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