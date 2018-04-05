Dünyanın en zengin isimlerinin burçları

Dünyanın en zengin isimleri yaptıkları işler kadar burçlarıyla da merak konusu. İşte bazıları...

Dünyanın en zengini olabilmek aileden gelen servetle olabileceği gibi orijinal fikirlere, girişimcilik ruhuna, sorumluluk ve yeri geldiğinde risk alabilme yeteneklerine de bağlı. Burcunuzun kişiliğiniz üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu düşünecek olursak burcuna göre doğru mesleklerle eşleşmiş insanların başarılı olmaları da kaçınılmaz.

Dünyanın en prestijli iş dergilerinden Forbes'in yayınlamış olduğu listesine göre dünyanın en zengin iş adamlarına, servetlerine ve burçlarını derledik.

Bill Gates - 86 milyar dolar

Microsoft'un kurucusu Amerikalı Bill Gates'in serveti yaklaşık olarak 86 milyar dolar. 28 Ekim 1955 doğumlu Gates Akrep burcu.

Warren Buffett - 75.6 milyar dolar

Berkshire Hathaway şirketinin sahibi Warren Buffett 75,6 milyar dolarlık servetiyle 2. sırada. 30 Ağustos 1930 doğumlu Buffett Başak burcu.

Jeff Bozos - 72.8 milyar dolar

Amazon'un kurucusu Jeff Bozos 12 Ocak 1964 doğumlu ve Oğlak burcu.

Amancio Ortega Gaona - 71.3 milyar dolar

Zara'nın da içinde bulunduğu Inditex İspanyol giyim şirketinin kurucusu Amancio Ortega 28 Mart 1936 doğumlu ve Koç burcu.

Mark Zuckerberg - 56 milyar dolar

Şüphesiz en çok tanınan milyarderlerden olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerber 14 Mayıs 1984 doğumlu ve Boğa burcu.

Carlos Slim Helu - 54.5 milyar dolar

Telekominikasyon sektöründe faaliyet gösteren Telmex ve America Movil firmalarının sahibi Meksikalı iş adamı Carlos Slim Helu 28 Ocak 1940 doğumlu ve Kova burcu.

Larry Ellison - 52.2 milyar dolar

Veritabanı yazılım firması Oracle'nin kurucusu Ellison 52,2 milyar dolarlık servetiyle en zengin 10 iş adamının içinde. Tam adı Lawrence Joseph Ellison olan milyarder 17 Ağustos 1944 doğumlu ve Aslan burcu.

Charles Koch - 48.3 milyar dolar

Koch Industries'in sahiplerinden Charles Koch 1 Kasım 1935 doğumlu ve Akrep burcu.

David Koch - 48.3 milyar dolar

Koch kardeşlerden David Koch 3 Mayıs 1940 doğumlu ve Boğa burcu.

Michael Bloomberg - 47.5 milyar dolar

Bloomberg'in sahibi Michael Rubens Bloomberg 14 Şubat 1942 doğumlu ve Kova burcu. İş adamı olmasının yanı sıra Bloomberg Kasım 2001'de New York City 108. dönem belediye başkanlığını da yapmış.