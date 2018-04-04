Türk Lirası en değersiz dönemini yaşıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ait TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi rakamları açıklandı.

Reel efektif döviz kuru, bir önceki ay seviyesi olan 84.95'ten yüzde 1.8 düşüşle 83.42 seviyesine geriledi. Böylece, endeks tarihinin en düşük seviyesine gelinmiş oldu.

Dünya'nın haberine göre, Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise mart ayında 85.18 oldu. Öte yandan TÜFE bazlı reel döviz kuru şubat ayında 84.73'ten 84.95'e revize edildi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası'nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor. Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Düşüş ise değer kaybına işaret ediyor.

"TL EN DEĞERSİZ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Lirası'nın reel anlamda tarihinin en değersiz seviyelerinde bulunması, gelecek dönem açısından maliyet yönlü ek baskılanmanın oluşabileceği anlamını da taşıyor. Bu kanal üzerinden benzer senaryo hayata geçecek olursa TCMB'nin para politikasında ek sıkılaştırma adımları attığını görebiliriz. Keza, yakın dönem PPK toplantılarının ardından kamuoyu ile paylaşılan değerlendirmelerde de ihtimalin para politikasında gerektiğinde adımların atılacağına değinilmişti. Hesaplamalarımıza göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 6 ay kümülatif korelasyonu —0.52 seviyesinde oluşmakta" denildi.