Rusya'dan bir Türk şirkete daha domates ihracat izni

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, bugün itibarıyla Rusya'ya domates ihracatı için bir Türk şirketine daha izin verdi.

Rosselhoznadzor'un konuya ilişkin açıklamasında, “4 Nisan 2018’den itibaren Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garantisi altında, sıradaki etap çerçevesinde Bostan Gıda şirketinin ürettiği domateslerin Rusya’ya sevkiyatına izin verilmekte” ifadelerine yer verildi.

Bostan Gıda, geçtiğimiz aralıkta Rosselhoznadzor uzmanları tarafından teftiş edilmişti.

RUSYA'DAN DOMATES İZNİ ALAN 15. TÜRK ŞİRKET OLDU

Böylelikle Rusya’ya domates ihraç etme izni alan Türk şirketlerin sayısı 15’e çıktı.

Domates, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesinin ardından Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu tarım ürünlerinden biriydi. Yasak neredeyse iki yıl sonra kaldırılmıştı. Türkiye'den hangi şirketlerin Rusya'ya ürünlerini gönderebileceğine ise Rosselhoznadzor belirliyor.

Yasaktan önce Türkiye’nin Rusya’ya gerçekleştirdiği domates ihracatıysa 360 bin ton civarındaydı.