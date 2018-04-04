Dolar tarihi zirveye yaklaştı

Türkiye'de yüksek enflasyon ve cari açık ile jeopolitik risklere bağlı olarak liranın zayıflamasıyla dolar tarihi zirvesine yaklaştı.

(DHA) – ABD para birimi dolar 4.0267 liraya kadar yükselirken, euro da 4.9480 liaya kadar çıktı.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

'Niye düşmüyor bu enflasyon? Koalisyon hükümeti mi var?'

Piyasa analistlerine göre, liranın son dönemde özellikle dolar ve euro karşısındaki hızlı düşüşleri;

- yüksek enflasyon,

- risk algısında görülen artış

- cari açık,

- yabancıların pozisyon azaltması,

- jeopolitik riskler gibi gelişme ve endişelerin art arda ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışları hız kazandı ve carry trade pozisyonlarının da kapanmasıyla liradaki kayıplar daha da arttı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise güne yüzde 0.19 yükselişle 114 bin 812 puandan başladıktan kısa süre sonra eksiye geçti ve günün ilk yarısını yüzde 1.05 düşüşle 113 bin 395 puandan geride bıraktı.