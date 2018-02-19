'Kafa inşaata yoğunlaşmışken, gerçeklerin üzeri örtülüyor'

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Bunları merkezde anlatırsın" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Ne iddialı konuşuyorlardı… İstanbul, “finans merkezi” olacak! Peki, ne zaman olacak? 2015 yılında! Vay be! Finans demek, para demek… O zaman İstanbul, paranın merkezi oluyor yani! Helal şu AKP'ye… Adamlar yapıyor işte!

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Hükümet 2007 yılında genel merkezleri Ankara'da bulunan kamu bankaları, finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınacağını açıkladı. Adres olarak da Ataşehir'deki 300 bin metrekarelik dev araziyi gösterdi.

Ocak 2008'de TOKİ'nin yaptığı planlar ile bölgenin finans merkezine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Açılışlar, kutlamalar, temel atmalar, konferanslar… Birbiri ardına etkinlikler düzenlendi.

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İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı adı verilen karar Ekim 2009′da Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İsmi yetti!

Az buz değil, sadece inşaatı 5 milyar dolara mal olacaktı. İstanbul Finans Merkezi'nin hemen yanı başında diye milyonlarca liraya evler satıldı. Arsaların fiyatı üçe, beşe katlandı. Projenin açılış tarihi önce 2016'ya ardından 2018'e ertelendi.

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Hangi yıldayız? 2018! Gelmişiz bile… Bırakın teknolojik, hukuki altyapısını, inşaat aşamasında bile kayda değer bir ilerleme olmadı. Metro inşaatı dahi durduruldu! Tabii kafa sadece inşaata yoğunlaşmışken insanın genzine toz kaçıyor. Gerçeklerin üzeri örtülüyor!

Maalesef beton döküp, üç oda bir salon yapmakla dünyada finans merkezi olunmuyor. Bakın, Küresel Finans Merkezleri Endeksi diye bir sıralama var. İstanbul bu endekste 78'inci sırada…

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Mesela, Manila nerede? Haritada Filipinler'de, sıralamada bizim 12 sıra üstümüzde…

Trinidad ve Tobago nerede? Haritada arasan bulamazsın! Finans Merkezi sıralamasında 65'inci sırada…

Isle of man? Küçük bir ada ülkesi… İlk defa duyuyorsunuz değil mi? Finans Merkezi olmaya İstanbul'dan yirmi iki sıra daha yakın… Nüfusu 90 bin… Adada, Marmaris isimli bir kebapçı da var.

Guernsey? Bu da ada… Tamı tamına 78 kilometre kare… 60 bin insan yaşıyor. Her nasılsa bu arkadaşların 41'inci sırada maşallahları var. İstanbul'a uzak ara fark atmışlar!

Tallinn var, 44'üncü sırada… Estonya'nın başkenti. Bırakın Tallinn'i, bütün Estonya'nın nüfusu bile İstanbul'un onda biri!

Fas'ın meşhur Kazablanka'sı… 35'inci sıradan İstanbul'a el sallıyor. Fas diyorum. Bizden iyi yönetiliyor diyorum. Kime diyorum?

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Ülkenin toprakları büyük, nüfusu kalabalık, stratejik bir konumda… İster istemez gündem oluyor. Yönetmesen bile 16 milyon kişi resmi, girdisi çıktısı, turisti, Suriyelisi 20 milyon kişilik Avrupa ile Asya arasında köprü olan bu İstanbul, daha kötü duruma düşemez.

Yoksa sen köprü yapmışın elin adamına ne? Geçene kadar “dayı” der, olur biter!"

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