Dolar güne dünkü kapanış seviyelerinden başladı. Saat 07.00 itibariyle dolar 3.9920 TL'den el değiştirirken, euro 4.9040 TL oldu.
4 Nisan 2018 09:37
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Doların 4 lira etrafındaki hareketi sürüyor.
Çok Okunanlar
-
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
-
Bitcoin yatırımcılarını korkutan tahmin!
-
Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!
-
Altını kimse durduramıyor! Yine yükselişte
-
Otomobil pazarı yüzde 1,5 büyüdü
-
'AKP, binlerce kişiyi ekmeğinden etti'
-
Dolar yeniden hareketlendi
-
Hükümetten taşerona geçiş açıklaması
-
Alibaba'dan dev satın alma
-
Ekonomi için kritik veri açıklandı