4 Nisan 2018 09:37

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Doların 4 lira etrafındaki hareketi sürüyor.
+ A -

Paylaş

Dolar güne dünkü kapanış seviyelerinden başladı. Saat 07.00 itibariyle dolar 3.9920 TL'den el değiştirirken, euro 4.9040 TL oldu.

Çok Okunanlar

Ekonomi