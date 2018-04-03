Dolar yeniden hareketlendi

Enflasyon, Mart ayında yüzde 0.99 artarken, yıllık bazda yüzde 10.23 oldu. Analistler enflasyonun 0.95 artış kaydetmesini bekliyordu.

Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen ve haftayı 3.95'in hemen üzerinde tamamlayan dolar kuru, yeni haftaya 3.96 üzerinde başladı. Dün sakin bir seyir izleyen kur 3.96 seviyesinden pek uzaklaşmadı. Dolar endeksi ise 89.5 seviyelerine geriledi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, dün günü 3.9630'dan kapatan kur, bu sabah 3.98 sınırında hareket etti. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kur 3.98 seviyesinin üzerine yükseldi. Euro/TL de paralel bir seyirle 4.91 seviyesinde yer aldı.