Hükümetten taşerona geçiş açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçişe ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin 2 Nisan tarihinde tamamlandığı belirten Bakan Sarıeroğlu 900 bin kişiden fazla işçiyi kapsayan bir çalışma yapıldığını belirtti. Bu rakama geçici mevsimlik işçiler de dahil.

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Taşerondan kadroya geçiş kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nda 148 bin 489, Cumhurbaşkanlığı 819, Başbakanlık bin 221 ve TBMM'de bin 1157 işçi kadroya alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.