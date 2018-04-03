'AKP, binlerce kişiyi ekmeğinden etti'

Yarkadaş: "Taşeron şirketlerde çalışırken kadroya alınacağı söylenen binlerce kişi ekmeğinden de oldu."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'li Çalışma Bakanı Jülide Ersarıoğlu'na çağrı yaparak, "Binlerce kişi sizin yüzünüzden işsiz kaldı, sessiz kalmayın sorunu çözün" çağrısı yaptı.

Hükümetten taşerona geçiş açıklaması

Twitter hesabından açıklama yapan Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Taşeron şirketlerde çalışırken, sözleşme yapılarak kadroya alınacağı söylenen binlerce işçi AKP'nin politikaları yüzünden işsiz kaldı! AKP, 10-15 yıl önce giydikleri hüküm yüzünden işten atılan binlerce kişinin ekmeğini elinden aldı. Sözleşme yapılmayan kişilere "Güvenlik soruşturmasını geçemediniz" deniliyor!

AKP'yi bu konuya ilişkin olarak defalarca uyardık ve yeni bir sosyal soruna yol açacaklarını söyledik. İlgili bakanlık sorunu çözeceğine söz verdi. Ancak valiliklerde oluşturulan komisyonlar, 20 sene önce işlenmiş suçlara bile 'yeni' muamelesi yaptı. Ve sonuçta binlerce kişi işsiz kaldı...

Bugün, çalıştıkları kurumlardan, valiliklerden gelen yazılar ve "Geçici 23. Madde"nin gerekçe gösterilmesi yüzünden işsiz bırakılan kardeşlerimiz, mahkemeye başvurarak işe iade davası açabilir. Bakanlık ve valiliklerin yaptığı işlem hukuksuzdur.

AKP bu uygulamayla birlikte; 'Kadroya alacağız' dediği işçilerin ekmeğini de elinden aldı. 'Güvenlik soruşturmasını geçemediniz' denilen binlerce kişi dünden beri işsiz. Belediye başkanları polisten gelen raporların içeriğini açıklayamıyor. Çünkü bu da yasaklanmış! İşsiz bırakılanlar gerçeği öğrenemiyor; neden işsiz bırakıldıklarını bile bilmiyor!

Özellikle belediyelerde çalışan taşeron işçilerle ilgili raporlar valiliklerde oluşturulan komisyonlarda karara bağlandı. Komisyon, babasının giydiği hükümden dolayı, çocuğunu işsiz bıraktı! 'Suçun şahsiliği' ilkesi bir kez daha ayaklar altına alındı. Polis devleti budur işte...

AKP'li Çalışma Bakanı'nı bu sorunlar yaşanmasın diye defalarca uyardık. 'Sorun yaşanmayacak' diye açıklama yaptı. Şimdi ise sessizliğe gömüldü. Tamamen hukuk dışı gerekçelerle işsiz bırakılan binlerce kişi, bakanın umurunda bile değil! Sn. Bakan bu sorunu çözmek zorundasınız!"