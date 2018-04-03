Mart ayında enflasyon geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.23 arttı. Enflasyon Şubat ayına göre ise yüzde 0.99 yükseldi.
3 Nisan 2018 10:00
Son dakika: Ekonomi için kritik veri açıklandı
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.
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