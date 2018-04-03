Ekonomi için kritik veri açıklandı

Mart ayında enflasyon geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.23 arttı. Enflasyon Şubat ayına göre ise yüzde 0.99 yükseldi.

Aylık en yüksek artış %2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %1,90, giyim ve ayakkabıda %1,05, eğitimde %0,94 ve lokanta ve otellerde %0,83 artış gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

Yıllık en fazla artış %15,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %13,41, lokanta ve oteller %11,67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler %10,87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %1,32 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)'da oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %3,56 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,36 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti. Mart 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

FİYATI EN FAZLA ARTAN VE AZALANLAR

Mart ayında şubata göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 54.57 ile Karnabahar olurken fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 13.42’lik düşüş ile salatalık oldu.