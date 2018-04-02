Diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." ifadelerine yer verildi.
2 Nisan 2018 22:09
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranları açıklaması
TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı 2. çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.
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