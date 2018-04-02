Sendikalar 1 Mayıs kararını tek tek açıklıyor

DHA - TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu yıl 1 Mayıs' ı Hatay' da kutlayacağız" dedi.



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BİRLEŞİK METAL-İŞ: TAKSİM'DE OLACAĞIZ

Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs kutlamalarını Taksim’de düzenlemeyi karararlaştırdı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu'nun, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi’nde ülke gündemi, sendikal gündem ve 1 Mayıs konularını değerlendirdiği toplantı sonuçlarının duyurulduğu yazılı açıklamada söyle denildi:

“Başkanlar Kurulumuz, 2018 yılı 1 Mayıs’ın Taksim’de yapılması kararını almıştır. Tüm emek örgütlerini ve sendikaları da Taksim alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırmaktadır.

“Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, saldırıların yoğunlaştığı, grev yasaklarının ardı ardına hayata geçirildiği, anti demokratik uygulamaların, baskı ortamının yaygınlaştığı, sendikalara ve emek hareketine yönelik 1 Mayıs kutlama alanına ilişkin devam eden keyfi tutumun son bulması için bu yıl Taksim’de kutlamaların önemine dikkat çekti.

“Başkanlar Kurulu’muz, OHAL’in anti demokratik uygulamaları yaygınlaştırmanın aracı haline geldiğini, emek hareketinin üzerindeki baskısının arttığı, korku ikliminin toplumun her kesiminde derinleştiği, işçilerin örgütlenme özgürlüğü ve demokratik taleplerini dile getirme koşullarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığının tespitini yaptı.

“Sendikamız MESS Grup Toplu Sözleşme sürecinde hükümetin ve işverenlerin baskılarının ve grev yasaklarına karşı yürütmüş olduğu mücadele ile tarihi bir kazanıma imza atmış, grev yasaklarına karşı mücadelenin yol haritasını bir kez daha çizmiştir.

“Hükümetin sendikalara eşit mesafesini korumayışı, işverenden ya da yandaş sendikalardan yana yetkisini kullanması örgütlenme özgürlüğüne yapılmış büyük bir saldırıdır. Sendikamız da hem hükümetin hem de işbirlikçi sarı sendikaların saldırıları ile karşı karşıyadır. Posco işyerinde yetkiye müdahale, Roca TR işyerinde işçilerin sendika seçimine yapılan müdahale bunlardan sadece birkaçıdır.

“Gebze Şubemiz, Kroman işyerinden şahsın silahlı saldırısına maruz kalmıştır. Sendikamız çalışanlarına ve yöneticilerine zarar gelmemiş olması bizlerin tesellisidir. Başkanlar kurulumuz, Gebze Şubemize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Sendikamız köklü geleneği, birlik beraberliği ve örgütlü gücüyle bu tür saldırıların üstesinden gelecektir.

“Yıllardır taşerona karşı verilen mücadeleye karşın, hükümetin 'taşerona kadro' adı altında başlayan uygulaması, işçilerin kadro umutlarını boşa çıkarmış, taşeron işçileri ciddi hak kayıpları ve adaletsiz uygulamalarla baş başa bırakılmıştır. Bunun için hükümetin uygulamaya koyduğu 'taşerona kadro aldatmacası'ndan biran önce vazgeçilmeli ve şartsız tüm taşeron işçilerine kadro verilmesi gerektiği kurulumuzca vurgulanmıştır.