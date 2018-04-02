Cem Haydar Bektaş'tan adaylık açıklaması

Cem Haydar Bektaş'ın adaylık açıklaması şöyle:



"9 Nisan 2018 Pazartesi günü dünyanın 2.büyük ticaret odası, 420 bin üyeli İTO'da genel seçimler var! Bizler, 10 bin üyesi olan 5.nolu meslek komitesi, Bilgi Teknolojileri için "Yenilikçi" listeyle adayız.

İTO'ya meslektaşlarımızla birlikte, 420 bin üyenin elektronik imzalarını kullanacağı blok zincir teknoljisiyle çalışacak e-seçim ve oylama sistemiyle denetim, şeffaflık getirmek istiyoruz!

Seçimleri kazanırsak, 5.nolu Bilgi Teknolojileri komitesi olarak, e-devletle tam bütünleşik çalışacak elektronik demokrasiyle, İTO'ya erişmenin, seçimler için katılımın fiziksel engellerini, zaman ve para kaybını ortadan kaldıracağız!

İstanbul Ticaret Odası, e-seçim ve oylama sistemi için kullanacağı blok zincir destekli elektronik imzayı yerli üretimle, kendi Ticaret üniverstesi ve Tübitak AR-GE desteğiyle kendisi geliştirecek! Bunun için de Tübitak ve AB'nin nitelikli AR-GE desteklerine başvuracağız.

5. nolu bilgi teknolojileri üyesi şirketler, bu imzaları ve cihazları İTO'dan tedarik edip ITO'nun 420 bin üyesine kuracak, destek verecek, satışından gelir elde edecek. Böylece bilişim ekosistemimizde 3.tip uygulamalar ve katma değerli hizmetlerle can verecektir.

Şirket sahibi İTO'da elektronik imzayla mali müşavirini , avukatını, gümrük muşavirini daha birçok şeyi edevletle bütünleşik denetleyip, tüm süreçlere başvurabilecektir.

Şirketler adres değisikliginden, fuar teşviklerine kadar herşeyi İTO'nun vereceği blok zincir destekli elektronik imza ile uzaktan yönetime katılımla İTO''ya gelmeden yapabilecektir.

Özetle, İTO'yu blok zincir teknolojisiyle, elektronik imzayla uzaktan yönetmek ve denetlemek! İnsansız arabaların, pilotsuz uçakların, nesnelerin internetinin, yapay zekanın, sanayi 4.0 konuşulduğu gunumüzde, blok zincir teknolojisiyle İTO'da e-seçim ve oylama sistemi kuracağız.

İTO'nun e-imzası piyasadakilerden üstün ve daha yetenekli olacak, blok zincir, şifreleme ve evrak imzalama, oylama desteği e-devlet ve tüm süreçlerle bütünleşik olacak!

Bizler, İTO'ya elektronik demokrasiyi getirebilirsek, yurdumuzda ve dünya da bircok kuruma örnek olacağız. 420 bin üye ile katılımın sağlandığı bir elektronik seçim ve oylama sistemi gelecekte yurdumuzun

genel seçimleri için de bilgi birikimi ve tecrübe olacak!

İTO öncülüğünde bilişimle kalkınan ve üyelerimizin ihtiyaçları için kod yazan bir Türkiye de, kuruluşumuz İstanbul Ticaret Üniversitesini bilişim vadisinde üretici hale getireceğiz!

İTO sadece para ödenen, her belgeden para kazanılan bir yer olmayacak! Yönetime ve denetime elektronik demokrasiyle katılım sağlayacağız!

Saygılarımızla

5.Komite Bilgisayar Teknolojileri

'Yenilikçi' grup adına

Cem Haydar BEKTAŞ"