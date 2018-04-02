BOTAŞ'ın yayımladığı yeni tarifeye göre, fiyatlarda yüzde 9.7'lik artış oldu. EPDK da 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 2.89 zam yapmıştı.
2 Nisan 2018 08:59
Haftaya doğalgaz zammı ile başladık!
BOTAŞ, santrallere ve sanayiye sattığı doğalgaz fiyatını 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 9.7 arttırdı.
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