Usluer'den işçi konfederasyonlarına ziyaret

Türk İş ve DİSK il temsilciliklerinde 2019 seçimlerine doğru giden sürecin önemine vurgu yapan CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, işçilerin sorunlarını dinleyip, sorunları çözme noktasında nasıl ortaklaşacağını istişare etti.

Türk-İş ve DİSK’in il temsilciliklerinde il temsilcileri ve kendilerine bağlı sendikaların şube başkanları ile bir araya gelen Usluer ülke ve Eskişehir gündemini ve işçilerin sorunlarını konuştu.

Türk-İş il temsilcisi Necat Kılıç’ın görevinden ayrılmadan önceki son toplantısına katılan Usluer, ülkenin çok zor günlerden geçtiğini ifade etti. Bu süreçte sendikaların önemli rol oynayacağına dikkati çeken Usluer, “ Önümüzde 2019 seçimleri var, bu seçim parlamenter sistemin tamamen sonu olabilir. Eğer biz cumhuriyete ve demokrasiye inanıyorsak parlamenter sistemi geri getirmemiz gerek. Hangi siyasi görüşten olursak olalım hak, adalet ve eşitlik hepimize gerekli. Bu yüzden bu süreçte siyaset ne kadar önemliyse sendikalar da o kadar önemli rol oynuyor olacak. Sizler emek mücadelesi veren, bunun için çabalayan değerli insanlarsınız. Bu mücadelenizi saygıyla ve gururla izliyorum” dedi.

10 yıldır Türk-İş Eskişehir İl Temsilciği yapan Necat Kılıç’ın görevini bıraktığını deklare ettiği toplantıda Kılıç: “Sayın vekilimiz Gaye Usluer’in de bu önemli günümde yanımızda olması beni mutlu etti. Gaye Hoca’mız da bu şehrin emekçi insanlarından, şimdiye kadar hep yanımızda oldu sağ olsun. Biz mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz elbette” dedi.

Disk bölge temsilciliğinde bölge temsilcisi Günay Ayaz ve Disk’e bağlı sendika başkanları ile görüşen Usluer, işçilerin sorunlarını dinledi. Ayaz birçok sorunun içinde en son ve hızla çözülmesi gereken taşeron işçisi olarak çalışan ancak 696 Sayılı KHK'nın öngördüğü şartları karşılamadıkları için kadroya alınamayacak olan eski hükümlü işçiler sorununu dile getirdi.

Ülke gündeminin sürekli sıcak olduğu OHAL’in sonlanmadığı bir süreçte işçilerin de her zaman olduğundan daha güçlü bir direnişle mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Usluer, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda hükümetin dürüst davranmadığını ve sunulan şartların düşünüldüğü gibi çok da sağlıklı olmadığını ifade etti.

Dile getirilen sorunla ilgili Ankara’da gerekeni yapacaklarını ifade eden Usluer, “ En temelde yapmamız gereken tek adam rejimine karşı direnç gösterip 16 Nisan’da kazandığımız zaferi gasp edenlere 2019 seçimlerinde gereken cevabı vermektir. Bunun için omuz omuza mücadele etmeli, referandumda ortaya koyulan iradenin daha güçlü bir biçimde yeniden dirilmesi gerek” şeklinde konuştu.