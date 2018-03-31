Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Nefes aldırmayın!" başlıklı yazısı şöyle:

"Yahu bu elektriğe daha yeni yüzde 8.8 oranında zam gelmemiş miydi? Hatta adamlar 2017'nin son faturasına direkt ekledi! Halbuki 1 Ocak'tan itibaren denilmişti! Enerji Bakanlığı duymadı, görmedi, işitmedi! Belli ki işine gelmedi. Demek ki kayıp kaçak bedelini, faturasını ödeyen vatandaşa yıkmak yetmemiş olacak ki, zammın üzerine bir zam daha geldi! Yine mi trafoya kedi girdi? Ekonomideki şahlanışın ufak tefek kusurları bunlar, yoksa ekonomi gayet iyi! Fena kıskanıyorlar bizi.

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Açıklanan yeni elektrik zammı yüzde 2.9. Lakin faturalar daha fazla yükselecek. Sorarsan; “Bu ne diye?” belli ki; “Biz sadece elektriğe zam dedik, faturada alınan diğer kalemler elektrik değil ki” diyecek. Dur bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Geçen hafta benzin 6 liraya çıktı, cam filmi yasağı kadar umursanmadı. Yandaş yandan yandan işlemeye başladı; “5 yıl önce yaklaşık 2.5 dolar olan benzinin litre fiyatı son 2 yıldır adeta 1.5 dolarda sabitlenmiş durumda” başlığını attı! Ayıpladım kendilerini, “Müjde!” diye vermediler haberi!

Zam haberini, Saray'ı kızdırmadan nasıl veririm adamların tek derdi. Haberi okurken “Herhalde yine AKP kurmaylarının fantastik demeçlerinden biri” dedim. Nasıl saçmaladıklarını merak ettim! Haberi veren Habertürk ekonomi servisiymiş. A Haber bunu nasıl düşünememiş?

Belki de çalışanların maaşı dolar bazında ödeniyordur. Ya da Türkiye'nin para birimini dolar zannediyordur. Benzin Türkiye'de dolara sabitlenmiş de, dolar sabit mi durmuş? Sadece bir ayda yüzde 5 coşmuş!

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Araba 50 litre benzin alsa ödeyeceğin 300 lira. Bunun 136 lirası benzine, 164 lirası vergiye… Vergiyi de dolarla mı alıyorlar mübarek? Bir şeyleri sabitledikleri kesin de onu benzine değil sanki bize sabitlediler. Resmen halk derebeylik düzeni gibi sadece devlet için çalışıyor. Memura, işçiye gelince yılda iki kere zam. Benzine, mazota beş günde iki zam. Yahu iki yakıt alımı arasında zam yapılır mı? Artış bu hızla devam ederse araba yerine ata bineceğiz. Zira arpa da ithal ediliyor. O da dolara endekslenir, KDV üstüne ÖTV getirilir, aynı hesaba gelir.

Peki, bu zamlar halkımızı yıldırır mı? Sanmam! Ortamlarda Türkiye yüzde 7.4 büyüdü dersin, geçersin. Kendini zenginleşmiş hissedersin. Madem işine gelince benzini dolarla ölçüyorsun, Kişi başı düşen gelir; 2016'da 10.807 dolardan, 2017'de 10.597 dolara geriledi, onu hiç söylemiyorsun.

Ülke aslında dolar bazında küçüldü, hiç haber vermiyorsun! 2017 sonu itibarıyla Türkiye'nin dış borcunun milli gelirin yüzde 53.3'üne yükseldiğine hiç değinmiyorsun. Adam sen de! Dört kişilik bir haneye yılda 170 bin lira para girdiğine inanıyorsun da, Türkiye'nin büyüdüğüne mi inanmıyorsun? Elektrik zammı da nazar boncuğu olsun!"

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