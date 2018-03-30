30 Mart 2018 15:14

Resmen açıklandı! Bir zam haberi daha

Resmen açıklandı! Bir zam haberi daha
Yeni yıla girerken elektriğe yüzde 8,8 zam yapan AKP, aradan 3 ay geçtikten sonra bir kez daha zam kararı aldı.
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EPDK: "Elektrik fiyatlarına Nisan'dan geçerli yüzde 2.89 zam yapıldı."

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