30 Mart 2018 13:04

Elektriğe yılın ikinci zammı!

Elektriğe yılın ikinci zammı!
Yeni yıla girerken elektriğe yüzde 8,8 zam yapan AKP, aradan 3 ay geçtikten sonra bir kez daha zam kararı aldı.
+ A -

Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre konutta elektrik fiyatlarına yüzde 2,7 zam yapıldı.

Çok Okunanlar

Ekonomi