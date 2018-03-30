Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre konutta elektrik fiyatlarına yüzde 2,7 zam yapıldı.
30 Mart 2018 13:04
Elektriğe yılın ikinci zammı!
Yeni yıla girerken elektriğe yüzde 8,8 zam yapan AKP, aradan 3 ay geçtikten sonra bir kez daha zam kararı aldı.
Çok Okunanlar
-
Elektriğe yılın ikinci zammı!
-
Türkiye'nin dış borcu rekora koşuyor!
-
Çin'den petrol alımında flaş karar
-
Bitcoin'de düşüş durdurulamıyor!
-
Tesla iflasın eşiğine nasıl geldi?
-
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
-
Dış ticaret açığı rekora koşuyor! Kritik veri açıklandı
-
Bir gün önce kurulan şirkete PTT'den jet ihale!
-
Altında düşüş başladı! İşte güncel fiyatlar
-
Milyonların beklediği tasarı Meclis'ten geçti