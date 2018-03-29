Bakan Zeybekci büyüme rakamını yorumladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılındaki yüzde 7.4 büyümeyi "muhteşem başarı" olarak nitelendirdi ve "Tüm aksi söylemlere rağmen ekonomimize sonuna kadar güvendik" dedi.

Hükümetten büyüme verilerine ilişkin ilk değerlendirme Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi. Zeybekci, sosyal medya hesabı Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Türkiye ekonomisi 2017’de yüzde 7.4 büyümüş ve böylece dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G-20’de lider olmuştur.

"Tüm aksi söylemlere rağmen ekonomimize sonuna kadar güvendik, ihracatı-yatırımları artıracak teşvikler verdik, durmak bilmeden çalıştık ve bu muhteşem başarıyı yakaladık." (Fotoğraflı)

Zeybekci: Tüm aksi söylemlere rağmen ekonomimize sonuna kadar güvendik

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılındaki yüzde 7.4 büyümeyi "muhteşem başarı" olarak nitelendirdi ve "Tüm aksi söylemlere rağmen ekonomimize sonuna kadar güvendik" dedi.

Hükümetten büyüme verilerine ilişkin ilk değerlendirme Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi. Zeybekci, sosyal medya hesabı Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Türkiye ekonomisi 2017’de yüzde 7.4 büyümüş ve böylece dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G-20’de lider olmuştur.

"Tüm aksi söylemlere rağmen ekonomimize sonuna kadar güvendik, ihracatı-yatırımları artıracak teşvikler verdik, durmak bilmeden çalıştık ve bu muhteşem başarıyı yakaladık."