2017 yılı büyüme rakamları açıklandı

DHA- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye, 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.

Beklentiler, dördüncü çeyrekte yüzde 7, yılın tümünde ise yüzde 7.2 büyüme gerçekleşmesi şeklindeydi. Türkiye ekonomisi bu büyüme verisiyle OECD ülkeleri arasında yüzde 8.4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu.

Türkiye ekonomisi geçen yıl ekonomide yaşanan yavaşlama sonrası hükümetin sağladığı başta KGF olmak üzere istihdam ve vergi teşviklerinin desteğiyle iç talep öncülüğünde birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4, üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüdü.

Ekonomik büyüme 2016 dördüncü çeyrekte ise yüzde 4.2 olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2017 için daha önce yüzde 4.4 olan büyüme öngörüsü eylül sonunda yapılan revizyonla yüzde 5.5’e yükseltildi.

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