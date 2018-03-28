Dolar güne nasıl başladı?

Türk Lirası dolar karşısında tarihi dip seviyelere yakın seyrediyor. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmazken, dışarıda ABD büyümesi takip edilecek.

Dolar/TL rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.

Dün 3.9972'ye kadar yükselen kur bu sabah saat 08:30'da 3.9835'te yer alıyor. Aynı dakikalarda euro/TL 4.9500'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi 88,95'de zayıf bir seyir izlerken, içeride 10 yıllık tahvil faizi ticaret savaşlarına ilişkin azalan kaygıyla artan risk iştahından destek buldu ve hafif gerileme ile 12,77'ye geldi.

TL'de bir değersizleşme eğilimi söz konusu olduğunu vurgulayan analistler, TL'deki değer kaybının enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği beklentilerinin faizlerde yükselişe neden olduğu, bunun da TL'ye baskı yarattığını belirtiyor.

Yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede TL'de kırılganlığın sürmesinin beklendiğini ifade etti.

Yurt içi piyasalarda bugün TL'nin seyrini etkileyecek önemli bir veri bulunmazken, dışarıda ABD 4. çeyrek büyüme (15:30) rakamları takip edilecek. ABD ekonomisinin bu dönemde yüzde 2,7 büyüme kaydetmesi bekleniyor.