Çiftlik Bank'a para kaptıranlar arasında Süper Lig ve 1. Lig 'de top koşturan ünlü futbolcular da yer alıyor. Milliyet'te yer alan habere göre 600'e yakın futbolcunun para kaptırdığı ileri sürülüyor. Futbolcuların Çitlik Bank'a kaptırdığı paranın ise 100 milyon liranın üzerinde olduğu belirtiliyor.
27 Mart 2018 12:14
Çiftlik Bank'a 600 futbolcu para kaptırmış
Çiftlik Bank'a para kaptıranlar arasında Süper Lig ve 1. Lig 'de top koşturan ünlü futbolcuların da olduğu iddia edildi.
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