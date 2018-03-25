Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımdan cayan çalışanlara ikinci bir fırsat tanıyacaklarını belirterek, "Hazinenin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dahil olma imkanı sağlayacağız." dedi.
25 Mart 2018 12:27
BES'ten cayanlara Hazineden ikinci fırsat
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BES hakkında konuştu.
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BES'ten cayanlara Hazineden ikinci fırsat
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