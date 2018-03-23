Çiftlik Bank'ın 200 bin lirasını İade etti ama…

Yalçınkaya bir hafta önce CNNTürk'e yaptığı açıklamada Çiftlik Bank'tan makine yapma karşılığı aldığı 200 bin lirayı iade etmek istediğini söylemişti. Çiftlik Bank, Yalçınkaya'ya makine yaptırmış, parasını peşin ödemiş ancak makineyi alan olmamıştı.

Yalçınkaya, "Ben diğer mağdurlar için parayı geri vermek istiyorum. Gelen olmadı, makina alınmadı. O kalsın ama ben bu parayı vermek istiyorum. Kayyum mu atanır artık bilmiyorum. Bir sürü mağdur var, şaştım kaldım" demişti. 200 bin liranın hesabında durduğunu söyleyen Yalçınkaya mağdurların kapısına dayanmasından korkuyordu...

CNNTürk'ün Fulya Öztürk'ün haberinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Yalçınkaya, savcılığa ifade verdi ve parayı da iade etti. Ancak başı hala dertten kurtulmadı. Konya'dan bir avukat, 143 bin 832 lira alacaklı olduğunu iddia etti. Konya 4. İcra Müdürlüğü kapısını çaldı, makineye haciz koyuldu.

"Parayı dün yatırdım, içime öyle bir huzur çöktü ki..." diyen Yalçınkaya gelen hacizle şaşkına dönmüş. Yalçınkaya "Büyük ihtimal o da para kaptırmış. 143 bin lira alacaklı görünüyor. Bir söz olarak veriyorum bu makineyi sattığımda yemin ediyorum tüm parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım" diye konuştu.