Ferit Şahenk'e kötü haber

Doğuş Holding ve Bilgili Holding’in İstanbul Fatih Ormanı içinde yapmak istediği projeyi mahkemenin durdurduğu iddia edildi.

İşadamı Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Holding ve Bilgili Holding’in İstanbul Fatih Ormanı içinde yapmak istediği projeyi mahkemenin durdurduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili “Kuzey Ormanları Savunması” isimli grubun yaptığı açıklama şöyle:

“Sevgili İstanbul Halkı

Kuzey Ormanları’nı savunanlar Fatih Ormanı’nı yağmacı inşaat sermayesinden korumayı başardılar. Zafer Fatih Ormanı sincabınındır.

“Parkorman” adı altında Fatih Ormanı içine villalar, çarşı, 50 bin kişilik bir stadyum, kapalı spor salonları, otoparklar yapmak isteyen Doğuş ve Bilgili Holding’e karşı mücadelemizde önemli bir yasal kazanımla yeni bir aşamadayız.

Fatih Ormanı’nı yapılaşmaya açmaya yönelik olarak hazırlanan Uzun Devreli Gelişme Planı, nazım imar planı ve uygulama imar planının mahkeme kararı ile yürütmesi durduruldu. Bu gelişme ile Serdar Bilgili ve Ferit Şahenk’in Fatih Ormanı’nı eğlence parkına çevirme projelerini gerçekleştirmek için yasal bir dayanakları kalmadı.

Orman Bakanlığı, bu mahkeme kararını dikkate alarak tabiat parkı kararını da iptal etmeli, Fatih Ormanı’ndaki çitleri kaldırmalı ve orman içindeki tüm yapıları yıkmalıdır. Orman, derhal yaban hayata terk edilmelidir.

Şimdi tekrar söylüyoruz:

Merkezi ve yerel yönetimlerin, onlarla iş ortaklığı halindeki sermaye gruplarının dayatmalarına, mahallelerimize, çalıştığımız alanlara komşu ve kamusal niteliğini korumaktan yana sorumlu olduğumuz Fatih Ormanı’nı tehdit eden firmalara ve rant projelerine geçit vermeyeceğiz.

Kuzey Ormanları’na acımasızca saldırmakta olan iktidar ve beslemesi inşaat ağaları şunu unutmasınlar; Maslak’tan kuşatmaya aldıkları, içinde kanser gibi büyüyen taş ocakları açtıkları Fatih Ormanı, Belgrad Ormanı’nın güneyidir ve “park” değil ormandır. Kuzey Ormanları Savunması Fatih Ormanı’nı yuva edinmiş sincap, tilki, yaban domuzu ve bin türlü güzellikte canlının elini asla bırakmayacaktır. El ele yaşamı savunmak için verdiğimiz Fatih Ormanı mücadelemizi kazandık, bir arada mücadele etmeye devam edeceğiz.

Diren Fatih Ormanı! Diren Kuzey Ormanları!”