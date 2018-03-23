'Emeklilikte yaşa takılanlar haklarını geri istiyor'

Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı Kanunun geriye işletilerek birçok vatandaşımızın kazanılmış emeklilik haklarının ellerinden alındığını söyleyen Elif Doğan Türkmen, “bu vatandaşlarımızın sözleştiği SGK düzenlemeleri yok sayılarak mağdur edilmiş, veballeri alınmıştır” dedi.



“AKP bu konuda da sözlerini tutmadı”



AKP hükümetleri tarafından bu vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğine dair birçok sözler verildiğine de değinen TÜRKMEN, “ancak şu ana kadar bu konuda verilen sözlerden herhangi biri yerine getirilmemiştir” dedi.



Elif Doğan Türkmen, Başbakan’dan şu sorularına da yanıt istedi:



- 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olduklarında emeklilik şartları arasında “yaş şartı” olmayan vatandaşların, çıkarılan kanunla getirilen yaş şartı nedeniyle emeklilik haklarının ellerinden alınmasının adil bir düzenleme olduğunu düşünüyor musunuz?



- Sonradan yapılan düzenlemeyle getirilen yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşların bu mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan herhangi bir çalışmanız var mıdır?

- Bu haksız uygulamaya son vererek, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” olarak bilinen bu grup vatandaşın emeklilik haklarının iadesi konusunda bir düzenleme yapacak mısınız?