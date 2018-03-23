CHP'li vekil: ABD'ye hangi misillemeler yapılacak?

Doların güne 4 Lira ile başlaması üzerine, ABD'de uygulamaya konan son gümrük vergisi artışlarına dikkat çekmeye devam eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hükümeti uyardı.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, ABD ile sürdürülen dış ticaret rejiminde acil önlem alınmazsa Türkiye'nin ihracatının doğrudan etkileneceğini ve dolardaki yükselişin artabileceğini savundu.

ABD'nin gümrük vergilerindeki artışın Türkiye ekonomisindeki riskleri arttırdığını belirten sanayici kökenli CHP'li Arslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye yazılı soru önergesi yöneltti ve çelik ihracatına bugünden itibaren uygulanacak gümrük vergisi artışına karşılık ABD'ye hangi misillemelerin yapılacağını sordu.

Milletvekili Arslan, "ABD'ye çelik ihracatımız yılda 500 milyon Doları geçiyor. Şimdi getirilen ek vergi yükleri Türk sanayicisi için tehlike çanlarını çaldırıyor. Hükümet, ABD'nin çelik hamlesiyle iç piyasasını koruma adımına karşılık hangi reçeteyi öngörüyor, bilmek istiyoruz. Çelik ihracatımıza yüklenen vergiye karşılık, çelikle neredeyse aynı düzeyde ithalat yaptığımız Amerikan pamuğu ithalatına ek gümrük vergisi konacak mı? Hükümet alternatif pazarlara yönelmek için B planını hazırladı mı, acilen açıklamalıdır" ifadesini kullandı.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın yazılı soru önergesi şöyle:

"- ABD’de yürürlüğe giren demir-çelik ve aluminyum sektöründeki ek gümrük vergilerinin, ülkemizin ihracatına büyük zarar vereceği ortadadır. Türkiye ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya’nın çelik ihracatının yüzde 25, aluminyum ihracatımızın yüzde 10 ek gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacağı ortamda, ülkemizin hangi misillemeyi yapması öngörülmektedir?

- Hükümetiniz, köşeli demir çubuk ihracatına eklenen vergiye karşılık Amerikan pamuğuna ya da uçak malzemesi ithalatına ek gümrük vergisi koymayı öngörmekte midir?

- Pamuk ithalatı için alternatif pazarlar araştırılmakta mıdır ya da yerli pamuk üretiminin özendirilmesi için yeni politikalar geliştirilecek midir?

- Belli ürünlerdeki yıllık ihracatımızın yaklaşık %65’ine denk gelen ABD’ye mal satışımızın bu ek vergilerden etkilenmesini en aza indirmek için yeni pazarlar bulunmuş mudur?

- Ülkemizin, ABD’deki yeni gümrük vergisi politikası sonucunda uğrayacağı zararı telafi etmek adına, demir ve çelik boru alanında yeni küresel pazarlarla denge kurulması ve bu yeni pazarlara açılması yönünde acil eylem planınız var mıdır?

- ABD’de alınan kararın arka planına bakıldığında, demir-çelik ve alüminyumda yerli üretimin teşvikinin de amaçlandığı anlaşılmaktadır. Hükümetiniz, ABD’den ithal edilen ve ithalatımızda yoğun yer kaplayan ürünlerde yerli üretimin artırılması yönünde bir çalışma yapacak mıdır?"